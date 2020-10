Un altro francese sulla strada di Sinner

Appuntamento alle 14 con i quarti di finale del torneo ATP Colonia 2 per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è in gran forma: dopo aver spazzato via l’australiano Duckworth, ieri ha concesso appena quattro game al francese Herbert, numero 82 del mondo, sconfitto 6-3 6-1. Oggi se la vedrà con un altro transalpino, ben più quotato, come Gilles Simon, che giovedì ha superato un’altra testa di serie come il canadese Denis Shapovalov. Una vittoria permetterebbe a Sinner di migliorare ulteriormente il suo best ranking: lunedì infatti salirebbe al 43° posto.

Le energie risparmiate negli ultimi giorni potrebbero tornare utili oggi, visto che il match si prospetta ben più lungo dei 76 minuti bastatigli ieri. L’ultima sconfitta dell’allievo di Riccardo Piatti risale al Roland Garros, quando però solo il miglior Rafael Nadal lo ha fermato, prima di andare a prendersi il trionfo parigino che gli ha permesso di eguagliare il record di Slam di Federer. Il livello di Sinner ormai è questo e Simon lo sa.

