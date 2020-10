Ultima chance per i velocisti al Giro

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia è di fatto l’ultima chance per i velocisti, prima dell’ultima frazione di montagna a Sestriese e della cronometro di Milano con cui domenica si chiuderà la corsa rosa. Da Morbegno ad Asti la strada è praticamente tutta in pianura, se non addirittura in leggera discesa. Una buona occasione per gli uomini di classifica per riposarsi dopo lo Stelvio di ieri e in attesa, soprattutto per i primi tre della generale, di giocarsi tutto nel weekend.

Oggi sarà quindi di nuovo il momento della sfida tra Demare e Sagan. Il francese, leader della classifica a punti, ha praticamente sempre vinto allo sprint, battendo il tre volte campione del mondo che ha dovuto inventarsi un gran numero in una tappa più mossa per portare a casa almeno un successo di tappa. Le fatiche degli ultimi giorni potrebbero farsi sentire anche per loro ma in un arrivo normale, grazie alla sua squadra, Demare dovrebbe riuscire a centrare il suo quinto acuto. Viviani deve sperare in un miracolo.

OPTA | 23-10-2020 09:43