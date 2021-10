Udinese e Bologna abbonate al pareggio

Udinese e Bologna hanno pareggiato le ultime tre sfide di Serie A e non arrivano a quattro di fila nella competizione dal 1997. L’ultimo successo del Bologna contro l’Udinese in Serie A risale a settembre 2018, con Filippo Inzaghi in panchina – da allora due successi friulani e tre pareggi.

L’Udinese ha perso solo una delle ultime 12 sfide di Serie A in casa contro il Bologna (6V, 5N), parziale in cui nel 50% delle gare ha tenuto la porta inviolata (6/12).

L’Udinese ha perso ben sette delle ultime 10 partite di campionato alla Dacia Arena, parziale in cui ha mancato l’appuntamento con il gol ben sei volte – un solo successo nel parziale, contro il Venezia ad agosto (2N). Il Bologna ha ottenuto almeno 11 punti nelle prime sette partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 15 campionati (anche nel 2017/18, quando vinse anche l’ottava, contro la SPAL).

Il Bologna non vince una trasferta di Serie A dallo scorso marzo, 3-2 sul Crotone – da allora ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, incluse le ultime due, in cui ha incassato 10 reti. Nessuna squadra ha realizzato più reti da fuori area del Bologna in questo campionato (tre: uno di Svanberg e due di Barrow) – dall’altra parte, ancora a secco l’Udinese dalla distanza, nonostante i 36 tentativi.

