Udinese con la Lazio per infrangere un tabù

L’Udinese non ha messo a segno alcun gol nelle ultime cinque gare esterne di campionato contro la Lazio. L’ultima rete friulana in trasferta contro i biancocelesti risale al settembre 2014, in un successo per 1-0 siglato da Cyril Théréau.

Si potrebbe partire da qui per ragionare sulla gara dell’Olimpico di domenica all’ora di pranzo. Per i bianconeri sembra venuta l’ora di sbloccarsi in tale senso. La Lazio è imbattuta da 11 gare di Serie A contro l’Udinese, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi e tenuto la porta inviolata nove volte.

Immobile e compagni sono ovviamente favoriti e l’attaccante si prenota per un gol, per mantenere la tradizione: ha preso parte a 11 gol in 10 gare di Serie A contro l’Udinese (otto reti e tre assist), solo contro la Sampdoria (13) ha fatto meglio nella competizione.

Attenzione anche ai cartellini: la Lazio è la squadra che ne ha ricevuti di più in questo campionato (26: 25 gialli, un rosso), mentre solo Napoli (8) e Roma (10) ne contano meno dell’Udinese (13, tutti gialli).

OPTA | 29-11-2020 09:33