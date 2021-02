Udinese: c’è una catena da spezzare

La Fiorentina è imbattuta da nove incontri di Serie A contro l’Udinese, solo due volte i viola hanno registrato una serie più lunga contro i friulani nel torneo: 10 tra il 1999 e il 2006, e 12 tra il 1959 e il 1982. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di Serie A contro l’Udinese: i viola hanno registrato due clean sheet di fila in casa dei friulani solo due volte nella competizione (nel 1961 e nel 1952).

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne di Serie A e potrebbe arrivare a tre per la prima volta da novembre 2015. La squadra friulana è imbattuta da tre gare interne di Serie A e potrebbe restare quattro partite casalinghe di fila senza sconfitta nella competizione per la prima volta da gennaio 2020.

I viola hanno vinto l’ultima partita di Serie A contro lo Spezia e potrebbe ottenere due successi di fila per la prima volta in questo campionato. Nel 2021, l’Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in Serie A: quattro, uno in più che in tutto il 2020 (tre).

Stefano Okaka dell’Udinese ha segnato tre reti in 10 presenze contro la Fiorentina in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione; inoltre il classe ’89 ha messo a segno proprio contro i viola la sua ultima doppietta nel torneo, nell’ottobre 2020.

