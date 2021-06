Ucraina spesso indigesta per la Svezia

Ad Hampden Park, Glasgow, va in scena il quinto incontro tra Svezia e Ucraina, con l’unica vittoria della Svezia che è arrivata in un’amichevole nell’agosto 2011. L’ultima sfida tra Svezia e Ucraina è stata ad Euro 2012, con l’Ucraina che ha vinto 2-1 in rimonta grazie ad una doppietta dell’attuale tecnico Andriy Shevchenko.

Questa è solo la terza partecipazione della Svezia alle fasi ad eliminazione diretta di un Campionato Europeo: nei due precedenti ha perso 3-2 in semifinale contro la Germania nel 1992, e ai rigori contro l’Olanda dopo un pareggio a reti inviolate nei quarti di finale del 2004.

L’Ucraina ha perso sette delle ultime otto partite giocate agli Europei, con la vittoria sulla Macedonia del Nord che è stata sufficiente per qualificarsi agli ottavi. Questa è solo la seconda presenza ad una fase di eliminazione diretta di un grande torneo internazionale, dopo aver raggiunto il secondo turno della Coppa del Mondo 2006. Tra le squadre che hanno raggiunto gli ottavi a Euro 2020, nessuna ha subito più tiri in porta dell’Ucraina durante la fase a gironi (16 al pari del Galles).

La Svezia è andata in gol con il 44% dei tiri in porta effettuati durante la fase a gironi di Euro 2020 (4/9); solo il Portogallo ha avuto una percentuale di realizzazione maggiore tra le squadre che hanno raggiunto gli ottavi (50% – 7/14). Sia Andriy Yarmolenko (2 gol e 1 assist) che Roman Yaremchuk (2 gol e 1 assist) sono stati direttamente coinvolti in tre dei quattro gol dell’Ucraina nella fase a gironi di Euro 2020. Nessun altro giocatore ucraino ha mai preso parte attiva ad un maggior numero di reti in un grande torneo internazionale (Europei e Mondiali).

