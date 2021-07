Ucraina e Inghilterra si affrontano all’Olimpico

L’Inghilterra ha perso solo una delle sette sfide contro l’Ucraina in tutte le competizioni, 0-1 nell’ottobre 2009 in una gara di qualificazione ai Mondiali. Le ultime due partite tra le due squadre sono finite in parità, con questo che è il primo incontro da settembre 2013 (0-0 a Kiev). Inghilterra e Ucraina si sono già affrontate in un grande torneo internazionale, con l’Inghilterra che ha vinto 1-0 nella fase a gironi di EURO 2012, grazie a un gol di Wayne Rooney.

L’Ucraina ha segnato solo tre gol nei sette incontri con l’Inghilterra, mai più di uno a partita. Gli ultimi quattro incontri tra le squadre hanno prodotto solo quattro reti in totale (due per squadra). Ciascuna delle precedenti tre partite dei quarti di finale dell’Inghilterra agli Europei è andata ai tempi supplementari e ai rigori: dopo aver superato la prima di queste contro la Spagna nel 1996, l’Inghilterra ha perso ai rigori contro il Portogallo nel 2004 e contro l’Italia nel 2012.

Quella di Southgate è solo la seconda squadra nella storia degli Europei a non subire gol in nessuna delle prime quattro partite di un’edizione del torneo, dopo la Germania nel 2016. L’unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime cinque partite del torneo in un Mondiale o Europeo è stata l’Italia nel 1990.

L’unica precedente partecipazione dell’Ucraina in un quarto di finale in un torneo importante si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l’Italia ai Mondiali del 2006. L’Ucraina ha vinto due delle ultime tre partite degli Europei, più che nelle prime sette gare nella competizione.

Finora Raheem Sterling ha segnato tre dei quattro gol dell’Inghilterra a EURO 2020, mentre solo due giocatori hanno segnato di più per questa Nazionale in una singola edizione del torneo: Alan Shearer nel 1996 (cinque) e Wayne Rooney nel 2004 (quattro).

Andriy Yarmolenko ha segnato (due reti) o fornito un assist (tre) in cinque delle otto marcature dell’Ucraina agli Europei. Inoltre, con cinque partecipazioni attive al gol, Yarmolenko è, al pari di Andriy Shevchenko (quattro centri, un passaggio vincente), il giocatore che ha messo lo zampino in più gol con l’Ucraina tra Mondiali ed Europei.

OPTA | 03-07-2021 08:08