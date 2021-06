Ucraina e Germania in campo

Tocca a Ucraina e Germania scendere in campo lunedì in gare amichevoli di preparazione in vista dei campionati europei che prenderanno il via venerdì.

La squadra di Andriy Shevchenko, indimenticato bomber del Milan, se la vedrà con Cipro allo scopo di fare le prove generali: non ci si aspettano grandi emozioni dato che gli ucraini stanno faticando nel trovare la porta e gli isolani sono abbastanza quadrati. Non sorprenderebbe l’1-0 ma anche lo 0-0.

I tedeschi prendono sempre tutto sul serio e quindi si preannuncia una serata molto difficile per la Lettonia, che rischia seriamente di incassare almeno tre pappine dagli uomini di Loew, che lascerà la nazionale al termine della rassegna continentale.

OPTA | 07-06-2021 08:38