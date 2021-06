Ucraina-Austria: è solo la sfida numero tre

Ucraina e Austria si sono incontrate soltanto due volte in precedenza, con un successo per parte in amichevole. Si tratta del loro primo confronto in una massima competizione internazionale. I due precedenti confronti tra Ucraina e Austria hanno visto otto gol realizzati in totale: una media di quattro a partita.

Con il successo contro la Macedonia del Nord per 2-1, l’Ucraina ha messo fine a una serie di sei sconfitte di fila agli Europei. L’ultima volta in cui l’Ucraina ha vinto due gare consecutive in una massima competizione internazionale risale alla fase a gironi del Mondiale 2006 contro l’Arabia Saudita e la Tunisia, con l’attuale allenatore Andriy Shevchenko in gol in ciascuna di queste sfide.

L’Austria ha vinto solo due delle ultime 17 gare disputate nelle massime competizioni internazionali (Europei e Mondiali) e ha trovato il successo soltanto in una delle otto partite giocate nei campionati europei. L’Austria ha perso l’ultima partita del girone in tutte le ultime tre partecipazioni a un massimo torneo internazionale, perdendo contro l’Italia al Mondiale 1998, la Germania a Euro 2008 e l’Islanda a Euro 2016.

Roman Yaremchuk dell’Ucraina ha segnato in ciascuna delle prime due presenze all’Europeo. Prima di questa edizione della competizione, soltanto sette giocatori hanno trovato la rete in tutte le prime tre partite ai campionati europei, il più recente è stato Gareth Bale con il Galles nel 2016.

Andriy Yarmolenko ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate con l’Ucraina, realizzando quattro reti, e potrebbe trovare il gol in quattro presenze di fila per la prima volta con la sua Nazionale. Agli Europei, Yarmolenko ha preso parte a quattro (due reti e due assist) dei sei gol messi a segno dall’Ucraina

