U21 di scena a Vicenza con il Montenegro

Ci sono i pari età del Montenegro sulla strada dell’Italia Under 21 che all’esordio nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2023 ha piegato il modesto Lussemburgo per 3-0.

Si gioca al Menti di Vicenza e il commissario tecnico Nicolato confermerà il modulo 4-3-3 per avere ragione di avversari che non sono all’altezza degli Azzurrini. Il tridente potrebbe essere formato da Cancellieri, Yeboah e Salcedo: i tre si candidano per un gol.

Attenzione anche a Tonali, che sembra avere il piede piuttosto caldo in questi giorni.

OPTA | 07-09-2021 07:00