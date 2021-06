Tutti a caccia della pole a Barcellona

Subito in pista a una settimana dal tragico week-end del Mugello, una tappa del Motomondiale segnata dalla morte dello sfortunato centauro svizzero delle Moto3 Jason Dupasquier. Nella classe regina, nel venerdì pomeriggio, il più veloce di tutti è stato Johan Zarco, fresco di rinnovo di contratto con il Team Pramac. Con la sua Ducati si candida per ottenere il migliiore tempo anche sabato e conquistare così la pole-position.

La concorrenza, ovviamente, non mancherà per il francese. Che dovrà guardarsi innanzitutto dal connazionale Fabio Quartararo, che ha tutte le intenzioni di allungare in classifica.

Morbidelli e Bagnaia non possono essere esclusi dalla lista dei potenziali pole-man, attenzione, per i più coraggiosi, anche ad Aleix Espargarò, mai così a suo agio sull’Aprilia come quest’anno e brillantissimo venerdì mattina.

OPTA | 05-06-2021 08:08