Turchia-Galles, se va come l’ultimo precedente ci si diverte un sacco

A Baku va in scena il primo confronto in un grande torneo internazionale tra Turchia e Galles. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale ad agosto 1997 nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo e ha visto 10 gol: successo per 6-4 a favore della Turchia a Istanbul. Quattro delle reti della Turchia furono segnate da Hakan Şükür, mentre l’attuale tecnico del Galles Rob Page era in campo tra le fila del Galles quel giorno.

L’ultimo successo del Galles contro la Turchia risale a 40 anni fa, nel marzo 1981, grazie a un gol di Carl Harris in una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo, ad Ankara (0-1). L’attuale allenatore della Turchia Senol Günes difendeva i pali della squadra di casa quel giorno.

Contro l’Italia, la Turchia ha confermato il proprio record di sconfitte nella partita d’apertura di un grande torneo internazionale (tra Europei e Mondiali), perdendo tutte e sette queste gare. Tuttavia, la squadra ha superato la fase a gironi in tutte le ultime tre occasioni in cui ha evitato la sconfitta nella seconda partita di questa fase (EURO 2000, Mondiale 2002 ed EURO 2008).

Il Galles non è riuscito a segnare solo in una delle sette partite agli Europei, nella semifinale persa 2-0 contro il Portogallo nel 2016. Il Galles ha superato la fase a gironi in entrambe le sue due precedenti partecipazioni a un grande torneo internazionale (Mondiale 1958 ed EURO 2016). Tuttavia, in entrambi i casi non ha trovato il successo nella la seconda partita del torneo, pareggiando 1-1 con il Messico nel 1958 e perdendo 2-1 contro l’Inghilterra nel 2016.

La Turchia ha effettuato solo tre tiri nella prima gara contro l’Italia, il suo record negativo in una singola partita degli Europei, mentre non è riuscita a centrare lo specchio della porta in due dei suoi ultimi tre incontri nella competizione (zero anche contro la Spagna nel 2016). Sei dei sette gol subiti dal Galles agli Europei sono arrivati dopo l’intervallo. L’unico incontro in cui ha incassato una rete nel corso della prima frazione di gioco è stato nel successo per 3-1 ai quarti di finale contro il Belgio, nel 2016.

