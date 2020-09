Treviso vuole sbloccarsi, Trieste ripetersi: dura per entrambe

Prosegue senza soluzione di continuità la Supercoppa italiana di pallacanestro maschile. Dopo il lunedì che ha visto i derby lombardi, con Milano ancora vincente e Cantù che finalmente si è sbloccata, superando Varese, oggi tocca a due gare del Triveneto, quelle tra Treviso e Trento (ore 19) e tra Venezia e Trieste, che comincerà un’ora più tardi.

Trieste, pochi giorni fa, ha vinto lo scontro diretto con i lagunari ed è restata da sola in vetta al girone C dopo 3 giornate. Gli uomini di Dalmasson si sono imposti per 76-69 al termine di un incontro sempre condotto in testa. Un risultato inatteso alla vigilia, che difficilmente si ripeterà in casa della squadra di De Raffaele: probabile che il punteggio sia basso, con la Reyer che farà grande attenzione in difesa.

Treviso cercherà di imitare Cantù prendendosi i 2 punti dopo tre sconfitte di fila ma dovrà stare particolarmente attenta a Browne, che ne ha messi 29 nel match di andata con Trento chiusosi 90-79 per l’Aquila. Uomini di Brienza favoriti anche stasera.

OPTA | 08-09-2020 00:02