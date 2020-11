Trento già sazia a Las Palmas

Appuntamento in Eurocup a Las Palmas per la Dolomiti Energia Trentino, già qualificata matematicamente alla fase successiva dopo le sei vittorie in altrettante partite che ha già fin qui portato a casa.

La situazione di classifica potrebbe portare ad un normale rilassamento dei bianconeri, con la testa al campionato più che a questo finale di fase a gironi nella seconda competizione europea. Al contrario, i padroni di casa del Gran Canaria devono vincere per ipotecare il pass per la fase successiva, trovandosi ora al secondo posto della classifica con quattro vittorie e due sconfitte.

AJ Slaughter, che è stato preso di fatto per sostituire il partente Amedeo Della Valle, sarà uno degli avversari da tenere maggiormente sotto controllo per la difesa ospite. In ogni caso potrebbe trattarsi di una partita ad alto punteggio, con gli spagnoli offensivi e molto fisici sotto canestro. Difficile che Trento riesca a concedere il bis dopo il successo decisivo per la qualificazione di mercoledì contro il Promitheas.

OPTA | 13-11-2020 12:04