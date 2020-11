Tre italiani vogliono stupire a Parigi

A porte chiuse si torna in campo alla AccorHotels Arena di Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione. Un torneo che in passato ha offerto un montepremi più alto e che vedrà i big all’opera a partire da martedì.

Lunedì saranno impegnati tre italiani usciti dalle qualificazioni e pronti a vendere la cara la pelle. L’ostacolo più duro è quello che toccherà a Stefano Travaglia: il marchigiano se la vedrà con Alex De Minaur, che di recente è stato finalista ad Anversa, in Belgio (ha perso con Ugo Humbert, che lo ha battuto con il punteggio di 6-1, 7-6). L’australiano, testa di serie numero 16 del torneo, è nettamente favorito con Travaglia, che difficilmente riuscirà a conquistare anche un solo set.

Salvatore Caruso affronterà la wildcard Corentin Moutet in un incontro che non sorprenderebbe se finisse al terzo set a favore del siciliano mentre Marco Cecchinato se la vedrà con un altro qualificato, Norbert Gombos: non parte con i favori del pronostico ma se in giornata potrebbe sbarazzarsi del rivale slovacco.

OPTA | 02-11-2020 10:56