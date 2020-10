Tre italiane a caccia dell'Europa League

Stasera parte anche l’Europa League, la seconda competizione continentale che vede al via tre italiane con ambizioni anche di trionfo finale. Ovviamente bisognerà aspettare la seconda fase, con le retrocesse dai gironi di Champions League, per avere un quadro più chiaro delle favorite per il titolo ma al momento Milan, Roma e Napoli partono alle spalle solo delle due inglesi Arsenal e Tottenham, ma davanti ad altre teste di serie come Leicester e Bayer Leverkusen oltre alle spagnole Real Sociedad e Villarreal.

Grande attesa soprattutto per i rossoneri, capolista a punteggio pieno in serie A, con Zlatan Ibrahimovic deciso a chiudere la sua carriera (forse) con un titolo internazionale, già vinto peraltro ai tempi del Manchester United anche se da infortunato nella fase finale. Delle tre italiane quella messa meglio però sembra essere il Napoli, partita fortissimo anche in campionato e con una rosa abbastanza profonda da reggere l’impatto con il doppio impegno per tutta questa lunga stagione.

OPTA | 22-10-2020 14:11