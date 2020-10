Tre gare in A, bomber alternativi cercansi

Tre le gare in programma sabato per la serie A. Il trend, ormai, è quello dei gol. A oggi c’è stato un solo 0-0, lunedì tra Verona e Genoa, e anche venerdì sono arrivate reti a grappoli con il pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Torino, con i granata che hanno dilapidato negli ultimi minuti un vantaggio di due reti e hanno così rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in campionato.

L’Atalanta, che ha un grandissimo rapporto con la porta avversaria, ospita la Sampdoria. In campionato i nerazzurri arrivano dalla batosta di Napoli. Zapata e Muriel sono sempre famelici ma un pensierino e anche di più lo si potrebbe fare su una rete di Ilicic, che è tornato in campo dopo mesi non facili.

Tra Genoa e Inter un gol di Marko Pjaca avrebbe il suo perché. Come del resto quello di Goran Pandev. Tra i nerazzurri, ampiamente favoriti, Arturo Vidal ha voglia di riscatto dopo gli erroracci in Champions League.

Chiude Lazio-Bologna: attenzione al turnover biancoceleste. Alternative tra i candidati a entrare nel novero dei marcatori? Acerbi, Fares e Danilo.

