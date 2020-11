Travaglia e Caruso per la doppietta bulgara

Il tennis questa settimana fa tappa in Bulgaria e in particolare nella capitale, Sofia, dopo che nel weekend si è completato un sorprendente torneo di Parigi-Bercy.

Dopo l’uscita di scena di Rafael Nadal, la finale è stata vinta contro Zverev da un Medvedev che quest’anno non era ancora riuscito a trionfare e non arrivava all’ultimo atto di un torneo dal Masters 1000 di Shanghai, quando ancora non era scoppiata nel mondo la pandemia legata al Coronavirus.

In attesa di rivedere in campo Jannik Sinner, che avrà un debutto non semplice contro l’ungherese numero cinquantacinque del mondo Fucsovics, oggi sarà la volta di altri due azzurri. Stefano Travaglia rischia subito l’eliminazione contro Basilashvili anche se la superficie potrebbe giocare anche a suo favore mentre Salvatore Caruso non dovrebbe avere troppi problemi con il padrone di casa Kuzmanov, numero 291 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card.

La speranza è di fare doppietta per l’Italia in un lunedì senza big in campo.

OPTA | 09-11-2020 10:16