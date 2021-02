Trappola tedesca per il Manchester City

Questo sarà il settimo incontro ufficiale tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City: per entrambi si tratta del maggior numero di gare disputate contro un singolo avversario in una competizione europea. Il City è imbattuto contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. Il loro precedente incontro nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea ha invece visto prevalere i tedeschi, nei quarti di finale della Coppa UEFA del 1978/79 (risultato aggregato 4-2).

Il Manchester City ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions League per l’ottava stagione consecutiva, la serie più lunga all’attivo per un club inglese: i Citizens proveranno a raggiungere i quarti di finale per la quarta stagione di seguito. Il Borussia Mönchengladbach ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta dopo 43 anni. I tedeschi hanno perso 4-2 contro il Liverpool la semifinale del 1977/78 di Coppa dei Campioni.

IL’undici neroverde ha vinto solo due delle nove partite interne disputate in Champions League, ma ha trovato il gol in ognuna di queste. Il Manchester City ha incassato un solo gol nei gironi di questa Champions League, il numero più basso in un singolo girone dal Barcellona nel 2017/18 (uno).

OPTA | 23-02-2021 22:05