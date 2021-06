Tra Scozia e Repubblica Ceca è una prima volta

È il primo incontro tra queste due squadre in un grande torneo (Coppa del Mondo o Campionato Europeo). La Scozia ha vinto ognuna delle ultime tre partite contro la Repubblica Ceca, la sua striscia aperta più lunga di successi contro una qualsiasi delle altre 23 Nazionali qualificate per Euro 2020. Questa sarà l’undicesima presenza della Scozia in un grande torneo internazionale (Coppa del Mondo + Europei), e la prima agli Europei dal 1996. Non ha mai superato la fase a gironi in nessuna delle 10 precedenti.

La Repubblica Ceca prende parte al suo decimo Campionato Europeo (Cecoslovacchia inclusa), il settimo consecutivo, una serie ininterrotta dal 1996; solo la Germania (13) e la Francia (otto) hanno una striscia aperta di partecipazioni più lunga. La Cecoslovacchia ha alzato il trofeo agli Europei del 1976, l’unica occasione in cui una finale europea è stata decisa ai rigori (2-2 d.t.s. vs Germania Ovest, 5-3 ai rigori). Come Repubblica Ceca, ha preso parte alla prima finale degli Europei decisa al golden goal (1-2 vs Germania, Euro 1996).

La Scozia ha ottenuto una sola vittoria in ciascuna delle due precedenti partecipazioni agli Europei, con entrambi i successi arrivati nell’ultima gara della fase a gironi (3-0 contro la Comunità Stati Indipendenti nel 1992, 1-0 contro la Svizzera nel 1996). La Scozia non è riuscita a segnare in quattro delle sei precedenti partite giocate agli Europei, sebbene abbia tenuto la porta inviolata in tre di queste sei gare nella competizione.

Da quando la Repubblica Ceca ha raggiunto la finale del Campionato Europeo nel 1996 (1-2 contro la Germania), è stata eliminata nella fase a gironi in quattro delle sei partecipazioni ai principali tornei internazionali (Coppa del Mondo ed Europei). La Repubblica Ceca ha perso sei delle ultime nove partite agli Europei, tante sconfitte quante nelle 22 gare precedenti. Ha inoltre pareggiato solo una delle ultime 19 partite del torneo, un 2-2 contro la Croazia nella fase a gironi dell’edizione 2016.

Quella britannica è diventata la prima squadra a qualificarsi agli Europei nonostante abbia perso almeno cinque partite nel proprio girone di qualificazione. È stata anche l’unica squadra a registrare una differenza reti negativa nelle qualificazioni (-3) tra le 24 Nazionali ad aver raggiunto la fase finale (play-off compresi).

OPTA | 14-06-2021 08:33