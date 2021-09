Tra Roma e Udinese la X è un’anomalia

Roma e Udinese hanno pareggiato soltanto una delle ultime 24 sfide di Serie A (1-1 nel marzo 2013); nel parziale, ben 18 successi dei giallorossi contro i cinque dei bianconeri. La Roma ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’Udinese con un punteggio complessivo di 4-0: risale al 1986 l’ultima occasione in cui i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata per almeno tre gare consecutive contro i friulani nella competizione (quattro in quell’occasione).

L’ultimo pareggio tra Roma e Udinese in casa dei giallorossi in Serie A risale all’1-1 del marzo 2009: da allora, i capitolini hanno collezionato 10 successi in 12 sfide (2P). La Roma ha vinto le ultime quattro partite casalinghe giocate in Serie A, realizzando un totale di 12 reti: i giallorossi non ottengono cinque successi interni consecutivi dal 2017 con Eusebio Di Francesco in panchina. La Roma ha sempre segnato almeno due gol nelle ultime sei partite di Serie A, non arriva a una striscia di sette gare con almeno due reti all’attivo da agosto 2020 (otto in quel caso).

Dopo una serie di tre pareggi esterni consecutivi, l’Udinese ha conquistato tre vittorie e subito tre sconfitte nelle sei sfide più recenti lontano da casa: successo contro lo Spezia (1-0) nell’ultima trasferta di campionato. L’ultima volta in cui l’Udinese ha vinto contro una squadra che si trovava nelle prime quattro posizioni in classifica a inizio giornata di campionato in Serie A è stata nel luglio 2020 contro la Juventus: da allora, per i friulani, tre pareggi e otto sconfitte.

Stephan El Shaarawy ha segnato cinque gol contro l’Udinese in Serie A: soltanto contro il Chievo ha fatto meglio (sette); dopo essere andato a bersaglio in ciascuna delle prime tre sfide contro i bianconeri, l’attaccante della Roma ha realizzato solo due reti nelle nove più recenti. Jordan Veretout ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro i bianconeri, allo stadio Olimpico, lo scorso febbraio. Il primo dei cinque gol nel massimo campionato di Stryger Larsen è arrivato contro la Roma nel settembre 2017: tra le squadre affrontate almeno sei volte in Serie A, una delle due (l’altra la Sampdoria) contro cui il danese non ha mai pareggiato è la Roma (due vittorie e quattro sconfitte contro i giallorossi)

OPTA | 23-09-2021 07:58