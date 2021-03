Tra Roma e Napoli sarà battaglia

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A, incluse le ultime due in ordine di tempo: è dal 1976 che i giallorossi non perdono almeno tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato. É dal 2010/11, con Ranieri in panchina, che la Roma non perde entrambe le gare stagionali con il Napoli in Serie A (alla guida degli azzurri c’era Walter Mazzarri). É dall’aprile 2012 che una sfida all’Olimpico tra Roma e Napoli in campionato non si chiude in parità: da allora cinque vittorie giallorosse e tre azzurre. Dal 2016/17 ad oggi il Napoli è l’unica squadra che ha ottenuto almeno tre successi in casa della Roma in Serie A.

La Roma ha perso in quattro delle ultime 10 gare di campionato, tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 26 (tavolini inclusi). Dopo aver perso sei trasferte consecutive contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime sei posizioni della classifica, il Napoli ha vinto la più recente contro il Milan: non ottiene almeno due vittorie consecutive fuori casa contro squadre di questa tipologia da ottobre 2017.

Solo il Milan (nove) ha subito meno reti di Napoli (10) e Roma (11) nei primi tempi di questo campionato: gli azzurri hanno però subito due degli ultimi tre gol in trasferta nelle prime frazioni.

OPTA | 21-03-2021 10:15