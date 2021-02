Tra Rennes e Nizza sfida tra squadre che faticano

Il Rennes ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Ligue 1 contro il Nizza, proprio l’ultima a dicembre 2020 a Nizza (0-1).

Il Rennes non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite casalinghe di Ligue 1 contro il Nizza, la sua seconda peggiore striscia contro una singola squadra attualmente nel massimo campionato (Lione con 6). Il Rennes non vince da cinque partite di Ligue 1, dopo aver ottenuto il successo in cinque delle sette precedenti. Questa è la sua striscia più lunga nella massima serie da settembre-ottobre 2019 (7).

Il Nizza ha perso tre partite di fila in Ligue 1 (1-2 con il PSG, 2-3 con il Marsiglia, 1-2 con il Metz) per la prima volta da ottobre 2019. Il Nizza ha subito 13 sconfitte dopo 26 partite nella Ligue 1 2020/21, il suo secondo peggior risultato a questo punto della massima serie nel 21esimo secolo dopo il 2009/10 (4), e al pari con il 2013/14. Il Rennes non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite casalinghe di Ligue 1, e non registra una striscia più lunga nella massima serie da settembre-dicembre 2018 (5).

Il Nizza ha perso ognuna delle ultime tre trasferte di Ligue 1 (1-2 a Monaco, 1-2 in casa del PSG e 2- 3 a Marsiglia), la seconda striscia aperta più lunga dietro al Dijon (4) e la sua striscia più lunga in questo campionato. Ha perso quattro trasferte in L1 nel 2021 (su sei giocate), mentre ne aveva persa solo una volta nel 2020 (11 giocate).

