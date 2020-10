Tra Lazio e Inter è già vietato sbagliare

Lazio e Inter si ritrovano otto mesi dopo quella sfida del 16 febbraio, la penultima giocata dai nerazzurri prima della lunga interruzione per il lockdown. Quel giorno la squadra di Conte perse per 2-1, risultato che, accoppiato con il ko di inizio marzo sul campo della Juventus, risultò in sostanza fatale per le speranze di scudetto dell’Inter.

Adesso è tutto diverso, il campionato è alle prime battute e i nerazzurri sembrano scoppiare di salute, a differenza della Lazio reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta nel recupero della prima giornata.

Alle 15 di domenica 4 ottobre a porte chiuse all’Olimpico si giocherà una partita già cruciale per il percorso delle due squadre, attese tra venti giorni anche dall’inizio della fase a gironi di Champions League.

I precedenti parlano di una superiorità della Lazio negli scontri diretti giocati a Roma: 27 successi contro 22 con 28 pareggi, ma il segno X non è uscito negli ultimi cinque incontri, conclusisi con tre vittorie dell’Inter e due della Lazio.

Il pari potrebbe allora essere il risultato su cui puntare questa volta, anche dal punto di vista statistico e considerando che il campionato è solo all’inizio e che da entrambe le parti potrebbe prevalere, per motivi differenti, la volontà di non rischiare una sconfitta. In casa Lazio c’è però preoccupazione per l’emergenza in difesa, aspetto che potrebbe favorire il prolifico attacco dell’Inter.

