Tra Genoa e Benevento manca il pareggio

Non c’è stato nemmeno un pareggio in tre sfide di Serie A tra Genoa e Benevento: un successo ligure al Ferraris e due vittorie campane al Vigorito. L’unico precedente tra Genoa e Benevento giocato in casa dei rossoblù è stato vinto 1-0 dai liguri, nel dicembre 2017 con gol di Lapadula nei minuti di recupero.

Dopo aver perso le prime due trasferte in Liguria nel suo primo campionato di Serie A, il Benevento è imbattuto in questa stagione in terra ligure (vittoria con la Sampdoria, pareggio con lo Spezia).

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe di campionato: i rossoblù non registrano una striscia di almeno 10 gare interne senza sconfitte in Serie A dal febbraio 2009 (12 in quel caso). Il Genoa ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match in casa di campionato: solo una volta i rossoblù hanno registrato cinque pareggi interni di fila in Serie A, nell’aprile 1990.

Due delle ultime tre vittorie in Serie A del Benevento in trasferta sono arrivate di mercoledì: 2-1 contro il Cagliari a gennaio e 2-0 contro l’Udinese a dicembre. Il Benevento ha subito sei autogol in questo campionato (più di ogni altra formazione). Nella storia della Serie A, solo tre squadre hanno fatto peggio in una singola stagione: il Catania nel 1960/61, il Genoa nel 1982/83 e il Brescia nel 1986/87 (sette per tutte e tre).

