Tra Fiorentina e Parma non può vincere la paura

Dopo una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti partita, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Parma. La Fiorentina ha ottenuto un punto nelle due gare interne più recenti contro il Parma in campionato e non rimane almeno tre sfide casalinghe senza successi contro i gialloblù in Serie A dal 2002 (tre sconfitte di fila in quel caso).

Il Parma ha perso solo una delle ultime otto trasferte in Toscana in Serie A (2V, 5N), mentre era rimasto sconfitto in tre delle precedenti quattro. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato (1N, 4P), dopo aver ottenuto due successi nelle precedenti tre.

La Fiorentina potrebbe subire tre sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2019 (quattro in quel caso con Vincenzo Montella). Il Parma ha subito gol in tutte le ultime 19 trasferte in Serie A: è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato.

25 punti in 25 partite per la Fiorentina che, nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto così male solo nel 2001/02 (20 punti in quel caso), stagione terminata con la retrocessione.

Oltre ad avere un passato in viola (21 partite e un gol nella Serie A 2014/15 con la Fiorentina), il centrocampista del Parma Jasmin Kurtic ha esordito in Serie A proprio contro i toscani, nel febbraio 2011 con la maglia del Palermo.

