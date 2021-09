Tra Everton e Burnley il pari è una rarità

Dopo aver vinto quattro dei primi sei incontri di Premier League con il Burnley (2P), l’Everton ne ha vinti solo tre degli ultimi otto contro i Clarets nella competizione (1N, 4P). Il Burnley ha vinto due delle ultime quattro partite in trasferta in campionato contro l’Everton (2P), tante quante nelle precedenti 16 gare a Goodison Park (4N, 10P).

Solo uno degli ultimi 15 incontri di campionato tra Everton e Burnley è finito in parità, con sette vittorie a testa. Il pareggio è arrivato al Turf Moor la scorsa stagione (1-1). Dopo aver perso quattro delle prime cinque trasferte in Premier League di lunedì (1N) e aver subito 15 gol nel parziale, i Clarets hanno vinto due delle ultime tre di queste trasferte (1N), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le gare.

L’Everton ha segnato sette gol in questa Premier League, tanti quanti ne aveva realizzati nelle ultime 10 partite della scorsa stagione. I Toffees potrebbero vincere tre partite interne consecutive in campionato per la prima volta da una serie di sei tra marzo e settembre 2019. Il Burnley ha perso nove delle ultime 12 partite di Premier League (2V, 1N). Tuttavia, ciascuna delle ultime quattro vittorie dei Clarets nella competizione è arrivata fuori casa.

OPTA | 13-09-2021 07:34