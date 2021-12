Tra Empoli e Udinese il pareggio è inusuale

Empoli e Udinese hanno pareggiato solo una delle ultime nove sfide in Serie A (1-1 nel febbraio 2016) – completano il parziale tre successi toscani e cinque bianconeri. L’Empoli ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro l’Udinese, tanti successi quanti quelli registrati in tutte le precedenti 10 gare giocate in casa contro i friulani nel massimo campionato (5N, 3P).

L’Udinese ha perso tutte le ultime sette trasferte di Serie A giocate contro squadre toscane (quattro gol fatti, 13 subiti) – l’ultimo successo risale al gennaio 2015, un 2-1 proprio contro l’Empoli, allora guidato da Maurizio Sarri. L’Udinese ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse, la sua striscia di successi di fila più lunga nella competizione contro formazioni proveniente dalla Serie B dal 2013 (sette in quel caso).

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime sei gare fuori casa in Serie A (3N, 3P): non arriva a sette partite consecutive in trasferta senza vincere nella competizione da aprile 2019 (14 in quel caso).

Patrick Cutrone ha giocato 243 minuti di Serie A contro l’Udinese senza mai trovare il gol o l’assist – nella competizione, solamente contro l’Inter (294) conta più minuti in campo senza aver preso parte a nessuna rete.

OPTA | 06-12-2021 10:07