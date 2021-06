Tra Danimarca e Belgio lo 0-0 ha quasi 100 anni

L’unico precedente tra Danimarca e Belgio in un grande torneo internazionale risale alla fase a gironi di Euro 1984. La Danimarca ha vinto 3-2 dopo essere andata sotto per 2-0, in una delle sole sei volte in cui una squadra è riuscita a rimontare due reti e trovare il successo nella competizione. L’unico pareggio senza reti tra Danimarca e Belgio risale al loro primo incontro in assoluto, nell’aprile 1922. Da allora, i loro 14 incontri hanno prodotto 52 gol, una media di 3.7 reti a partita.

Il Belgio potrebbe registrare tre vittorie consecutive contro la Danimarca per la prima volta nella sua storia, dopo il successo 4-2 a novembre 2020 e un 2-0 a settembre 2020 in UEFA Nations League. Il Belgio è imbattuto da tre gare contro la Danimarca: l’ultima sconfitta risale al settembre 1995 (1-3). Il Belgio ha vinto quattro delle ultime cinque partite agli Europei e ha vinto sette partite sotto la gestione di Roberto Martínez: tra Europei e Mondiali solo Guy Thys ha registrato più successi nei grandi tornei internazionali con i Diavoli Rossi.

La Danimarca ha sbagliato tre degli ultimi quattro rigori calciati nei grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei), dopo aver segnato tutti i cinque precedenti, tra il 1984 e il 1998.

I Diavoli Rossi hanno perso solo una delle ultime 24 partite in tutte le competizioni, vincendo in 20 occasioni nel parziale. In aggiunta, il Belgio è imbattuto da 10 partite, serie in cui ha ottenuto otto successi.

OPTA | 17-06-2021 07:43