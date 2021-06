Tra Croazia e Spagna regna l’equilibrio

L’ultima volta che la Croazia ha affrontato la Spagna in tutte le competizioni risale alla Nations League 2018-19: i croati vinsero il match più recente per 3-2 (novembre 2018), ma persero quello precedente per 6-0 (settembre 2018): risultato, quest’ultimo, che resta anche il ko più pesante dei biancorossi nella storia del calcio internazionale

Croazia e Spagna si affrontano per la terza volta in un grande torneo, dopo che entrambi i precedenti sono arrivati nella fase a gironi di un Europeo. Il bilancio recita un successo per parte: Spagna nel 2012 e Croazia nel 2016.

Dopo aver vinto EURO 2008, i Mondiali 2010 ed EURO 2012, la Spagna è stata eliminata in entrambe le ultime due partite della fase a eliminazione diretta di una grande competizione (Mondiali+EURO): agli ottavi di EURO 2016 (contro l’Italia) e dei Mondiali 2018 (contro Russia). L’ultima volta che la Spagna è stata eliminata per tre edizioni consecutive nella fase a eliminazione diretta è stata ai Mondiali 1994, EURO 1996 ed EURO 2000.

In sei partecipazioni agli Europei, la Croazia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la quarta volta. Tuttavia, i croati non sono riusciti ad andare oltre la prima partita a eliminazione diretta in ciascuna delle tre precedenti occasioni (quarti di finale nel 1996 e 2008 e ottavi nel 2016).

OPTA | 28-06-2021 08:03