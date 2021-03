Tra Cosenza e Frosinone c'è un equilibrio da spezzare

Bilancio in perfetto equilibrio tra Cosenza e Frosinone in Serie B, con una vittoria per parte (entrambe per 2-0); un pareggio nella loro prima sfida nel torneo cadetto completa il parziale.

Dopo una serie di 12 partite casalinghe senza successi, il Cosenza ha vinto la sua prima sfida interna di questo campionato contro il Chievo, tenendo la porta inviolata; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno infilato due vittorie in casa di fila in Serie B senza subire gol risale all’aprile 2019 (vs Crotone e Spezia). Il Cosenza ha realizzato quattro gol nelle ultime tre partite casalinghe di campionato: tanti quanti in tutte le precedenti 10 gare interne della Serie B 2020/21.

Il Frosinone, reduce dal roboante pareggio casalingo contro il Monza, ha perso l’ultima trasferta di campionato contro la Cremonese e potrebbe subire due rovesci di fila lontano da casa per la prima volta nel torneo in corso. Ettore Gliozzi ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite di campionato: uno in più che in tutte le sue precedenti 13 del torneo in corso. Marcello Trotta ha realizzato il suo primo gol in Serie B contro il Frosinone nel febbraio 2015; il giocatore del Cosenza ha inoltre disputato 10 gare nel campionato cadetto con la maglia dei ciociari nella scorsa stagione.

OPTA | 05-03-2021 12:59