Tra Celta e Villarreal è sfida tra bomber

Sarà la sfida tra Celta Vigo e Villarreal ad aprire il 18° turno della Liga. Una sfida caratterizzata da diversi spunti, primo fra tutti lo scontro a distanza fra Iago Aspas e Gerard Moreno, entrambi autori di 9 gol e in testa alla classifica marcatori assieme a Leo Messi del Barcellona e Luis Suarez dell’Atletico Madrid.

I due attaccanti sono clienti scomodissimi per le rispettive avversarie: Iago Aspas ha realizzato quattro gol e un assist nelle ultime dieci partite giocate contro il Villarreal, stesso numero di reti di Gerard Moreno nelle ultime sei presenze contro il Celta (con due assist).

Facile anche che il match sia ricco di gol: in questa stagione la media di reti realizzate complessivamente nelle partite giocate in casa del Celta Vigo è di 3,25, la seconda più alta dell’intera Liga: se il Villarreal è favorito nel testa a testa è anche vero che il Celta ha vinto le ultime quattro in casa: un pareggio con molti gol potrebbe non sorprendere.

OPTA | 07-01-2021 19:21