Tour, una crono la penultima fatica

La cronometro di sabato, la Libourne-Saint Emilion, rappresenta la penultima tappa di un Tour de France che ha un padrone incontrastato: Tadej Pogacar. Sui Pirenei non c’è stato verso di farlo vacillare, ha oltre cinque minuti di vantaggio su Vingegaard e Carapaz, che si giocheranno la seconda piazza nella corsa contro il tempo e che lo sloveno ha regolato in volata sia mercoledì che giovedì.

E’ una cronometro adatta agli specialisti, con un percorso totalmente pianeggiante per circa 15 chilometri, con leggera salita nel finale nella quale si può fare la differenza: Van Aert ha le carte in regola per sbaragliare gli avversari, attenzione però anche al cannibale Pogacar e a Kung soprattutto.

OPTA | 17-07-2021 08:34