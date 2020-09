Tour, provaci ancora Sam: tappa alla sua portata

Gli ultimi trenta chilometri della settima tappa del Tour de France, la Millau-Lavaur, sono quasi per intero pianeggianti: secondo logica, quindi, difficilissimo portare a termine una fuga solitaria, e si andrà a un arrivo in volata. Spazio, quindi, ai velocisti, in attesa che la Grande Boucle vada a inerpicarsi su faticose strade di montagna.

Sam Bennett, irlandese che non vede l’ora di sbloccarsi, potrebbe riuscirvi proprio venerdì. La sua squadra, la Deceuninck-Quick Step, farà il possibile perché riesca a tagliare per primo il traguardo dopo i piazzamenti che hanno caratterizzato fino a oggi la sua partecipazione alla corsa. Provaci ancora Sam, che potrebbe essere la volta buona, insomma.

I rivali non mancano all’isolano, come ovvio, a partire da Caleb Ewan, per arrivare a un Wout Van Aert il cui periodo di forma si sta protraendo anche sulle strade dell’Esagono.

Una gioia italiana? Perché no? Guai a lasciare fuori dai giochi Giacomo Nizzolo e va preso in considerazione anche Elia Viviani, uomo in grado di trovare il guizzo decisivo.

