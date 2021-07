Tour, la terza settimana scatta da Andorra

Dopo il giorno di riposo al Tour de France 2021 si entra nella terza settimana, con 169 chilometri, da Pas de la Case a Saint Gaudens, per la tappa numero 16: una frazione adatta alle fughe ma le salite, lontane dal traguardo, non dovrebbero portare ad azioni degli uomini di classifica.

Non è certo una tappa per velocisti, attenzione ai passisti-scalatori: si partirà probabilmente forte con un lungo tratto in discesa prima della prima salita, rappresentata dal Col de Port. Nel finale potrebbe essere decisivo il muro di Aspret Sarrat, 800 metri all’8.4% a 7 chilometri dal traguardo.

Insieme con il solito Van Aert, attenzione ad Alaphilippe ma anche a Fraile: un’azione di Kwiatkowski, Mohoric o Higuita non sarebbe una sorpresa.

OPTA | 13-07-2021 07:47