Tour, ecco la prima crono

In un Tour de France a oggi condizionato da numerose cadute è arrivato il giorno della prima cronometro. Si tratta di una frazione non breve (27,2 km) quella che porterà i concorrenti da Changé a Laval.

Gli uomini di classifica dovranno cercare di perdere il meno possibile (o, ovviamente, di guadagnare) dai rivali ma in una tappa del genere dovrebbero essere gli specialisti a farla da padrone.

Wout Van Aert ha le carte in regola per percorrere la distanza in meno tempo degli altri, ma non vanno esclusi neanche Bissegger, Kung e Asgreen. Occhio a Bjerg, da valutare le condizioni di Roglic e Thomas, già protagonisti di capitomboli che hanno lasciato acciacchi.

OPTA | 30-06-2021 07:37