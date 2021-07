Tour, è assalto a Pogacar

La diciassettesima tappa del Tour de France, in programma mercoledì, è una delle ultime occasioni per dare l’assalto a Tadej Pogacar, che ha le mani sulla Grande Boucle ma che non può permettersi di sbagliare sui Pirenei: la Muret-Col du Portet si sviluppa su 178 chilometri ma gli ultimi 60 saranno durissimi e proporranno, tra l’altro, l’ascesa al Col du Portet, addirittura 16 chilometri all’8.7% di pendenza media con arrivo a quota 2.215 metri. Da non sottovalutare neanche il Val Louron, 7.4 chilometri, con medie dell’8.3%.

Ci si aspetta battaglia, Pogacar può permettersi di controllare ma è anche vero che se dovesse sentirsi particolarmente bene potrebbe dare il colpo di grazia. Attenzione però a Vingegaard, che si è già distinto e che ha già creato grattacapi allo sloveno. Tra le alternative Carapaz, Quintana e Uran.

OPTA | 14-07-2021 08:25