Tour de France, Pogacar non si vuole arrendere

Il Tour de France segna meno quattro al termine, ma dopo la tappa con arrivo a Méribel Primoz Roglic è vicinissimo al successo finale. La maglia gialla ha chiuso al secondo posto, lasciando la soddisfazione della vittoria a Miguel Angel Lopez, ora terzo della generale grazie anche al ritiro di Egan Bernal, ma incrementando il vantaggio sul connazionale Tadej Pogacar, distaccato adesso di 57 secondi.

Non si tratta ancora di un margine del tutto rassicurante, ma qualcosa di più e di quasi definitivo si potrà sapere al termine della 18a frazione, da Méribel a La Roche-sur-Foron, di 175 km, con ancora tanta montagna.

I Gpm da scollinare saranno ben cinque e tutti in rapida sequenza: uno di terza categoria, uno di seconda, due di prima e uno fuori categoria a 35 chilometri dal traguardo per un totale di oltre 4.000 metri di dislivello.

L’ascesa finale sarà quella del Montée du plateau des Glières, 6 km al 11,2%, salita molto ripida e spettacolare. A quel punto i corridori affronteranno un altro breve tratto in salita verso il Col des Glières, poi discesa a Thorens-Glières e risalita verso il Col des Fleuries, dopo il quale mancheranno 10 km al traguardo di La Roche-sur-Foron e i giochi dovrebbero essere quasi fatti, almeno a livello di classifica.

Quanto al successo di tappa, il novero dei favoriti è ampio. Facile immaginare un nuovo duello, ma non il redde rationem definitivo, atteso per la cronoscalata di sabato a La Planche des Belles Filles, tra Roglic e Pogacar, con il primo a controllare la situazione e l’alfiere dela UA Emirates deciso almeno a conquistare punti per rafforzare la maglia a pois di miglior scalatore.

Richard Carapaz e Nairo Quintana sono “cavalli sicuri” sui quali puntare in percorsi come questi, al pari di Rigoberto Uran e dello svizzero Marc Hirschi, già vincitore a Sarran Corrèze e in gran forma. Tra i francesi fari su Pierre Rolland, mentre il tracciato potrebbe essere troppo impegnativo per Julian Alaphilippe.

