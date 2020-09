Tour de France, a Sarran giornata di fughe

La dodicesima tappa del Tour de France 2020 porterà la carovana da Chauvigny a Serran dopo 218 km. Si tratta di una classica frazione che può esaltare chi saprà indovinare la fuga giusta al momento giusto. Dopo i due arrivi in volata consecutivi che hanno premiato i migliori velocisti di quest’edizione, Sam Bennett e Caleb Ewan, è facile immaginare che sul traguardo di Serran, al termine dell’unica tappa di quest’anno con un chilometraggio superiore ai 200 km, ci sarà un arrivo in solitaria o al massimo di un gruppetto di fuggitivi.

Quattro i Gpm previsti dalla tappa, cui si aggiunge una serie di brevi salite. Nulla di super impegnativo, comunque, per questo non è da escludere a priori che qualche sprinter riesca a superare le asperità e giocarsi il successo finale.



Le salite da affrontare saranno la Côte de Saint-Martin-Terressus (1,5 km all’8,8%), la Côte d’Eybouleuf (2,8 km al 5,2%), entrambe di quarta categoria, poi la lunga Côte de la Croix du Pey (4,8 km al 6%) e infine la salita di Suc au May (3,8 km al 7,7%), ultima asperità di giornata, con scollinamento a 26 km dal traguardo cui seguirà una discesa e breve salitella conclusiva.

Insomma, non ci sarà da annoiarsi e nella caccia ai favoriti non si può che partire da Greg Van Avermaet, particolarmente adatto a questi percorsi. Attenzione anche a Julian Alaphilippe che cercherà di regalare un sorriso ai francesi insieme a Pierre Rolland. Da non trascurare la voglia di rivincita di Peter Sagan dopo il declassamento di Poitiers per scorrettezze in volata, mentre tra gli italiani fari su Matteo Trentin e Alessandro De Marchi.

