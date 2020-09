Tour de France, a Poitiers nuova chiamata per i velocisti

Dopo il primo giorno di riposo, quello di lunedì 7 settembre, i corridori del Tour de France 2020 si sono rimessi in movimento per vivere la seconda settimana, tradizionalmente cruciale per capire i favoriti e l’andamento che la corsa prenderà nelle ultime e decisive sei tappe.

La tappa di domenica aveva visto il cambio della guardia in classifica generale, con Primoz Roglic capace di conquistare la maglia gialla. Lo sloveno è il favorito numero uno per il successo finale e si appresta a vivere una giornata tranquilla nell’undicesima tappa, 167,5 km da Châtelaillon-Plage a Poitiers.

La frazione si annuncia infatti completamente pianeggiante, a parte un Gpm di quarta categoria a metà percorso. Facile immaginare che gli uomini di classifica si limiteranno a stare nella pancia del gruppo per evitare volate e che le squadre dei velocisti faranno di tutto per garantire ai rispettivi capitani un arrivo allo sprint, evitando quindi che le fughe di giornata vadano in porto.

Dando uno sguardo al resto del percorso, infatti, quella di Poitiers rischia di essere una delle ultime giornate a disposizione per gli specialisti delle volate. Dopo essersi sbloccato a Île de Ré Sam Bennett è pronto alla doppietta, ma lo stesso obiettivo anima Caleb Ewan, vincitore a Sisteron.

Attenzione però anche a Peter Sagan, che proprio martedì ha perso la maglia verde, obiettivo dichiarato dello slovacco, a favore di Bennett. Per l’Italia, dopo il ritiro di Nizzolo, non resta che sperare in un guizzo di Matteo Trentin o nel crescente stato di forma di Elia Viviani.

