Tour de France, a Meribel big alla resa dei conti

La vittoria di Lennard Kämna a Villard-de-Lans ha regalato uno dei pochi sorrisi alla Bora-Hansgrohe in un’edizione del Tour de France che vede un Peter Sagan sottotono, ancora a secco di tappe e che rischia di non conquistare la nona maglia verde della carriera.

Entrata nella settimana conclusiva, la Grande Boucle 2020 si appresta a vivere un’altra tappa-chiave, forse quella più importante, di sicuro quella più impegnativa dell’intera edizione, quella con partenza da Grenoble ed arrivo a Meribel dopo 170 km.

Il traguardo, tristemente noto per essere la località teatro del gravissimo incidente occorso a Michael Schumacher nel 2013, sarà tagliato dopo due salite, il Col de la Madeleine (17,1 km all’8,4%, altezza 2000 metri), cui seguiranno 25 km circa di discesa prima di un tratto in falsopiano. Quindi il Col de la Loze (21,5 km al 7,8%, altezza totale 2304), salita Hors Catégorie dopo la quale si arriverà al traguardo, ma con pendenze del 18% anche a 500 metri dalla fine.

Insomma, chi vincerà questa tappa non lo farà certo per caso. Su chi puntare? Uomini di classifica decisi a rinsaldare le proprie posizioni o a migliorarle o magari stelle fuori dalla top 20 e per questo pronti a godere della “licenza” del gruppo? A quest’ultima lista appartengono corridori come Tom Dumoulin, ma anche perché no, i francesi, da Pierre Rolland a Thibaut Pinot, a caccia di una soddisfazione per i tifosi locali.

Più che altro ci si può aspettare bagarre tra i primi della classifica, da chi come Egan Bernal è “saltato” in chiave vittoria finale al regolare Rigoberto Uran, che è terzo. Tadej Pogacar è il corridore più in forma e proverà l’impossibile per recuperare i 40″ che lo dividono dal connazionale Primoz Roglic, maglia gialla finora inattaccata.



OPTA | 15-09-2020 21:17