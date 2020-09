Tour de France, a Champagnole chance per i velocisti

Dopo la delusione per il ritiro di Egan Bernal, vincitore nel 2019, il Tour de France della Ineos ha vissuto un sussulto grazie alla doppietta sul traguardo di La Roche-sur-Foron, dove il polacco Michal Kwiatkowski ha preceduto il colombiano Richard Carapaz al termine di una spettacolare tappa di montagna. La classifica generale non ha subito scossoni e Primoz Roglic è sempre più vicino alla prima, storica affermazione di uno sloveno nella Grande Boucle.

L’ultimo scoglio da superare sarà la cronoscalata con arrivo a Le Planche des Belles Filles, in cui Tadej Pogacar cercherà di recuperare i 57 secondi di ritardo che lo separano dal connazionale, ma prima la carovana dovrà affrontare la 19a tappa, da Bourg-en-Bresse a Champagnole, di soli 166,5 km.

Facile immaginare un arrivo in volata, trattandosi di una frazione quasi totalmente pianeggiante, con un solo Gpm, ma come sempre a fine Tour bisognerà fare i conti con la stanchezza degli sprinters rimasti, provati dalle tappe di montagna al pari dei propri compagni di squadra, i componenti dei “treni”, imprescindibili per portare i propri capitani a giocarsi lo sprint.

Non si tratta comunque di una tappa completamente piatta. La Cote de Chateau Chalon, lunga 4.3 chilometri al 4.7% di pendenza media, è discretamente impegnativa e precederà un percorso con saliscendi in cui le squadre dei velocisti dovranno provare ad evitare la buona riuscita delle fughe. Finale con discesa verso il traguardo e ultimi 4 chilometri sostanzialmente pianeggianti.

Sam Bennett, Caleb Ewan, ma anche gli italiani Matteo Trentin e Elia Viviani, sono da citare tra i favoriti, ma attenzione al colpo di coda di Peter Sagan, che sta vivendo un Tour deludente: l’obiettivo è sfrecciare ai Campi Elisi, ma lo slovacco vorrebbe fare una prova generale…

OPTA | 17-09-2020 19:39