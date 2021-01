Tour de force boliviano: occhio ai gol

In Bolivia sono instancabili e si gioca anche l’ultimo dell’anno per la massima serie. Il fuso orario, in questo caso, fa sì che in Italia siano le 20. Ma là sarà pomeriggio.

E’ un torneo nel quale le reti non mancano e quindi si potrebbe ragionare di chiudere in bellezza il 2020 ragionando sulla possibilità che in tutti e sei gli incontri che si possono prendere in esame entrambe le squadre vadano in gol. Lo si può quasi dare per scontato per Blooming – The Strongest e per Nacional Potosi – Always Ready mentre la gara più ‘pericolosa’ in tal senso è quella che metterà di fronte Guabira Montero e Real Potosi.

Non va dimenticato che in Bolivia siamo davvero di fronte a un tour de Force, con le gare che si susseguono in continuazione: basti pensare che per il torneo di Apertura si è giocato anche il 27 e il 29 e Santa Cruz-Guabira è finito sul 4-4.

