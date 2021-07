Tour, arrivano i Pirenei

La Céret-Andorra La Vella (191,3 chilometri) con sconfinamento nel Principato e un totale di 4 GPM di cui tre di prima categoria è il primo tappone pirenaico del Tour de France 2021.

E’ una frazione nella quale si comincerà a fare sul serio dopo una settantina di chilometri, che cambierà la classifica della Grande Boucle e che Tadej Pogacar, a oggi dominatore incontrastato, cercherà di fare propria per ribadire la propria supremazia: Richard Carapaz, Jonas Vingegaard, Wilco Keldermann e Rigoberto Uran proveranno a metterlo sotto pressione.

Probabili, anzi quasi certi, i tentativi di scalatori fuori classifica per la maglia gialla o che sono in lotta per quella a pois: Nairo Quintana su tutti. Da programma dovrebbe essere l’ultima tappa di Vincenzo Nibali e quindi c’è qualcosa da aspettarsi dal talentuoso siciliano.

OPTA | 11-07-2021 06:48