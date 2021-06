Tour 2021: affare tra sloveni

Il Tour de France 2021 partirà sabato 26 giugno da Brest, in Bretagna. Due i favoriti: gli sloveni Tadej Pogacar, campione in carica e fresco vincitore del giro di Slovenia, e il suo connazionale Primoz Roglic.

Ci saranno parecchie montagne (ci sarà anche la doppia scalata sul Mont Ventoux, che torna dopo cinque anni di assenza, senza dimenticare il Tourmalet, che si potrebbe rivelare decisivo) e due cronometro: un tracciato per corridori completi, anche se più di uno utilizzerà la Grande Boucle per prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo.

Solamente nove gli italiani al via, tra questi Sonny Colbrelli, che si è appena fregiato del titolo di campione nazionale, e l’inossidabile Vincenzo Nibali.

Sloveni a parte coltivano la speranza di vincere il Tour sia Thomas che Carapaz: difficile ipotizzare che il nome del trionfatore non scaturisca da questa strettissima lista, con i due slavi che paiono avere comunque qualcosa in più.

OPTA | 24-06-2021 16:33