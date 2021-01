Tottenham e Liverpool: la prima volta di giovedì

E’ la prima volta che Tottenham e Liverpool si incontrano di giovedì nella massima serie. Il Liverpool ha battuto gli Spurs in ciascuno degli altri sei giorni della settimana e potrebbe diventare la terza squadra a batterli in tutti e sette nella storia della massima serie dopo l’Everton e il West Ham. Il Tottenham ha perso le ultime cinque partite di campionato contro il Liverpool: non ne ha mai perse sei di fila contro i Reds. Il Liverpool potrebbe vincere tre trasferte consecutive di campionato contro gli Spurs per la prima volta, dopo il 2-1 nel 2018/19 e l’1-0 nel 2019/20.

Il Liverpool ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto trasferte di Premier League, segnando tanti gol in quella vittoria – 7-0 contro il Crystal Palace – quanti nelle sette gare senza vittorie in questa serie. L’allenatore del Tottenham José Mourinho ha perso le sue ultime tre partite di campionato con il Liverpool, la sua serie di sconfitte più lunga contro un avversario nella sua carriera di da allenatore in un massimo campionato.

Roberto Firmino del Liverpool ha segnato in quattro delle sue ultime cinque partite di Premier League contro gli Spurs, realizzando il gol della vittoria in tre di queste quattro gare, inclusa la sfida d’andata di questa stagione. L’attaccante del Tottenham Harry Kane potrebbe segnare in quattro partite consecutive di Premier League per la prima volta da gennaio 2019. Ciascuno dei suoi ultimi cinque gol in campionato con gli Spurs è arrivato nel corso dei primi tempi.

OPTA | 28-01-2021 13:23