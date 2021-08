Toro, subito un ostacolo duro: l’Atalanta

Il Torino ha perso due delle ultime tre gare contro l’Atalanta in Serie A (1N), incluso lo 0-7 casalingo del gennaio 2020, la sconfitta interna più larga nella storia dei granata in Serie A – al pari di Torino-Milan 0-7 nel 2021. L’Atalanta potrebbe vincere tre trasferte di fila contro il Torino per la prima volta in Serie A; nelle ultime due gare fuori casa contro i granata la Dea ha segnato 11 reti, tante quante nelle precedenti 13 nel massimo campionato. Il Torino ha perso la prima partita giocata nella scorsa Serie A, contro la Fiorentina: non perde due gare d’esordio consecutive nel massimo campionato dal 1995 (contro l’Inter nel 1994 e la Fiorentina nel 1995).

L’Atalanta ha sempre vinto nella prima gara stagionale di Serie A negli ultimi tre campionati, dopo che aveva raccolto solo due punti nelle otto precedenti. L’Atalanta ha realizzato ben 11 gol nelle sue ultime tre partite d’esordio stagionale in Serie A, è la squadra che ha segnato di più nella gara iniziale nel massimo campionato italiano nelle passate tre stagioni.

Nelle precedenti cinque stagioni – dal 2016/17 – il Torino è la squadra che ha pareggiato più match nei top-5 campionati europei: 67 su 190 (35%). Nell’ultima stagione di Serie A, l’Atalanta non ha mai perso quando è andata avanti nel punteggio in 27 match (23V, 4N): dall’altra parte nessuna squadra ha perso gare più del Torino da situazione di vantaggio (cinque sconfitte in 19 incontri).

Dopo non aver segnato in alcuna delle prime 11 sfide contro l’Atalanta in Serie A, Andrea Belotti ha realizzato tre gol negli ultimi due match contro la Dea in campionato; l’attaccante del Torino è vicino alle 100 marcature in Serie A (attualmente a quota 98).

