Toro, serve un punto per la salvezza

La Lazio ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Torino: mai nel massimo campionato i biancocelesti hanno collezionato quattro successi consecutivi contro i granata. Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime 16 trasferte di Serie A contro la Lazio: 3-1 sotto la guida di Sinisa Mihajlovic nel dicembre 2017. Il Torino è la squadra contro cui la Lazio ha la serie aperta più lunga di partite consecutive a segno in Serie A, avendo trovato il gol in tutti gli ultimi 14 incontri. La Lazio è reduce da 12 vittorie casalinghe consecutive in Serie A, striscia record di successi interni per i biancocelesti nella storia della competizione, parziale in cui hanno segnato 29 gol (in media 2.4 a partita).

La squadra di Simone Inzaghi ha vinto 13 delle 18 gare interne di questo campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato più successi casalinghi in una singola stagione: 14 nel 2019/20 e 15 nel 1949/50. Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato, con Davide Nicola alla guida non ha mai registrato tre sconfitte di fila in Serie A. Il Torino ha subito 68 gol in questo campionato, solo tre volte nella sua storia in Serie A ha incassato più reti in una singola stagione di Serie A: 72 nel 1958/59, 69 nel 1950/51 e 76 nel 1949/50.

Ciro Immobile della Lazio, che ha collezionato 47 presenze e 27 reti con il Torino in Serie A, ha realizzato sette gol contro i granata nel massimo campionato, inclusi cinque nelle quattro sfide più recenti.

