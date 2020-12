Toro, attento alla Samp

Dopo una serie di tre successi consecutivi nel mese di ottobre, la Sampdoria ha ottenuto un solo punto nelle tre partite di campionato disputate a novembre. Non è una squadra in salute quella che va a fare visita ai granata.

Ma anche il Torino non sta bene. Cinque punti nelle prime otto giornate per il Torino, che era partito così male solamente nella stagione 2008/09 e che non ha mai ottenuto così pochi punti nelle prime nove giornate di Serie A. Il Torino non vince in casa da sei partite di Serie A e nel parziale ha ottenuto solamente due punti, grazie ai pareggi contro Verona e Crotone: solo cinque volte ha avuto una striscia peggiore, ma quattro di queste sono state prima del 1960, la più recente nel 2003. Il Torino ha subito 20 gol in questo campionato: il precedente record negativo dei granata dopo nove giornate è di 19 reti subite nella stagione 1958/59.

Probabile, quindi, che sarà una gara bloccata. Ranieri, però, è un marpione: da non escludere che la faccia sua con un guizzo nel finale.

OPTA | 30-11-2020 11:30