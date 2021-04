Torna Ronaldo, il Parma è avvertito

Cristiano Ronaldo, al rientro dopo il forfait con l’Atalanta, ha realizzato tre marcature multiple contro il Parma in Serie A; contro nessuna squadra l’attaccante della Juventus ha fatto meglio nel massimo campionato italiano, alla pari del Cagliari.

La Juventus ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Parma e non è mai arrivata a quattro successi di fila contro i gialloblù nel torneo. La Juventus ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe di Serie A giocate contro il Parma: quella gialloblù è la squadra contro cui i bianconeri hanno disputato più gare, tra quelle contro cui non hanno mai mancato l’appuntamento con il gol in partite interne.

La formazione di Pirlo ha perso cinque delle 31 partite di questa Serie A: i bianconeri non ne registravano così tante a questo punto della stagione dal 2010/11 (nove allora), quando terminarono il campionato in 7ª posizione.

I piemontesi non pareggiano in casa in campionato da dicembre contro l’Atalanta; da allora per i bianconeri nove vittorie e due sconfitte in gare interne. La Juventus è imbattuta nelle ultime 28 sfide in Serie A contro squadre in zona retrocessione a inizio giornata, realizzando in media 2.4 gol a partita nel parziale.

Nel 2021 il Parma ha perso ben 17 punti da situazione di vantaggio, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei top-5 campionati europei. Il Parma ha raccolto 20 punti in questo campionato: il 96% delle squadre con questo bilancio dopo 31 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria sono retrocesse a fine campionato (22/23): solo il Crotone nel 2016/17 riuscì a salvarsi.

OPTA | 21-04-2021 07:47